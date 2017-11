Az Anilogue Animációs Filmfesztivál Finnországot látja vendégül

Finnország lesz az idei Anilogue Animációs Filmfesztivál vendége; az új finn animáció legizgalmasabb alkotásai mellett az elmúlt év legjelentősebb animációs filmjeit láthatja a világ minden tájáról a közönség november 29. és december 3. között az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Kino moziban Budapesten.A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tizenöt egészestés és több mint 200 új animációs rövidfilm szerepel az idén tizenötödik évadához érkező filmfesztivál programjában.

- ezzel a szokatlan kombinációval hazájában is nagy port kavart.A Makám együttes és a Metropolitan Egyetem animáció szakos hallgatói közös, animált látványkoncerttel készülnek, a Bölcs Kavics alkotócsoport videójáték-készítő workshopot tart, és több animációs program is várja a látogatókat a Magvető Caféban, a Budapest Schoolban és a Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtárban is.