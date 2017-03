Az Aranyélet egy amerikai filmfesztiválon versenyez

Ezúttal az austini SXSW (South by Southwest) fesztiválon a „legjobb főcím" (EXCELLENCE IN TITLE DESIGN) kategóriában olyan alkotásokkal versenyez majd, mint a Westworld, a Stranger Things, Into the Badlands vagy épp a The Crown.A Family című szám zeneszerzője Fülöp Péter, a videó rendezője pedig Regula Gergely, producere Lóth Balázs - írja a 24.hu