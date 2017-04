Az autómániás kutyust a kipufogódob ejtette foglyul - videó

Egy szerencsétlen észak-thaiföldi kiskutyát annyira érdekelte a kipufogócső, hogy belemászott. A járókelők vettél észre és nem sokkal később értesítették is állatmentőket, de így is a jószág majd egy órát töltött beszorulva - idézi a Mirrort a borsonline.hu Szerencsétlen nagyon félhetett, hiszen nemcsak hatalmas és hangos szerszámokkal dolgoztak a megmentésén, de még be is kellett samponozni, hogy ki tudják a fejét szedni.