Az AWS az Akvárium Klubban búcsúzott hazai rajongóitól - Jövő héten indulnak az Eurovíziós Dalfesztiválra

Nagyon fontos, hogy nagyon sokan szorítanak nekünk. A felkészülés jól sikerült, Amszterdamban négyezer ember előtt léphettünk fel és adtuk elő a Viszlát nyárt

A kinti színpadi produkcióról annyit árulhatunk el, hogy a lángok a lisszaboni arénában is fel fognak csapni az előadásunk alatt. Most csak egy vokalista lehet majd velünk, Schwartz Dávid, viszont a srácok a zenekarból is vokálozni fognak"

A jövő héten utazik az AWS Lisszabonba, ahol Magyarország képviseletében lép színpadra az Eurovíziós Dalfesztiválon.A modern metált játszó zenekar hétfőn az Akvárium Klubban búcsúzott hazai rajongóitól.- mondta Siklósi Örs, az AWS énekese.A csapat a május 10-i második elődöntőben tizenharmadikként lép színpadra a lisszaboni versenyen, amelynek elődöntőit, illetve a május 12-i döntőt is élőben közvetíti a Duna televízió. Az adások előtt 20 óra 30 perctől Hangolódjunk az Eurovízióra! címmel felvezető műsort láthatnak a nézők, ebben a többi versenyzőt is bemutatják. Az utazó stábot elkíséri Tér Sebestyén vlogger, aki megnyerte A Dal 2018 lisszaboni videobloggere pályázatot és a kulisszák mögül is tudósítani fog A Dal Facebook-oldalán.Az AWS és a Viszlát nyár című szám februárban nyerte meg A Dal 2018 című showműsort, ezzel vívta ki a jogot, hogy induljon az Eurovíziós Dalfesztiválon.A zenekar tinikből alakult Budakeszin 2006-ban és már három stúdióalbumot (Fata Morgana - 2011, Égésföld - 2014, Kint a vízből - 2016) jelentetett meg. A csapatban jelenleg is játszik négy alapító tag (Siklósi Örs mellett Brucker Bence és Kökényes Dániel gitáros, valamint Veress Áron dobos), hozzájuk csatlakozott 2017 elején Schiszler Soma basszusgitáros.Az Akvárium Klubbeli hétfői sajtóesemény házigazdája Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd volt, a páros kommentátorként idén is együtt közvetíti az Eurovíziós Dalfesztivált Lisszabonból.Mint elhangzott, az AWS gitárosa, Kökényes Dániel a minap kisebb balesetet szenvedett és megfigyelésre kórházban tartották, de nincs komolyabb baja, természetesen ő is utazik a portugál fővárosba.Az AWS nemcsak Amszterdamban lépett fel a közelmúltban az Eurovíziós Dalfesztiválhoz kapcsolódó felvezető eseményen, hanem Madridban is járt és találkozott a verseny számos további indulójával.A dalfesztiválon 43 ország indul idén.- árulta el Siklósi Örs.Az énekes korábban az MTI-nek elmondta: nem tudja, mire számíthatnak a versenyen, de meg fogják mutatni a metálzene erejét Lisszabonban.