Az éghajlatváltozásra fókuszál idén a Felfedezők napja

A Földgömb magazin és a Magyar Földrajzi Társaság által szervezett rendezvényen éghajlatkutatók, biológusok, bolygókutatók, vulkanológusok, geográfusok mutatják be mások mellett a terepi kutatás világát az érdeklődőknek.A látogatók a rendezvény előadásain, mini kiállításain keresztül pillanthatnak be munkájukba, módszereikbe és megismerkedhetnek a felfedezők eszköztárával is. A fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet a kutatóexpedíciók fontosságára, bemutassa azok tudományos gyökereit, és kedvet ébresszen a jövő generációjában a tudományos kutatómunka iránt - közölték a szervezők az MTI-vel.Mint írják, ötven év alatt rengeteget változott a Föld klímája és szembetűnően átalakult a környezet terhelése. A jelenség okainak és következményeinek feltárása ma az emberiség egyik legnagyobb kihívása. A Felfedezők napján ezért magyar kutatók, földtudósok, biológusok, régészek, társadalomtudósok feltáró munkáikon keresztül közérthetően mutatják be ezeket a változásokat a látogatóknak.A bemutatókon túl a vállalkozó szelleműek azt is kipróbálhatják, hogy helyt tudnának-e állni egy valódi expedíción. Aki teljesíti a hétpróbát, akár utazást is nyerhet a szlovákiai Kis-Fátrába.A gyerekek a kötélmászó pálya meghódítása mellett tervezhetnek óceán átevező kajakot, megépíthetik a Gellért-hegyet vagy akár mamutfog-szakértővé is válhatnak.Az esemény keretében idén is átadják a Magyar Felfedező Nagydíjat. Az elismerést olyan expedíciós feltáró tevékenységért adományozzák, amely új szakmai eredményeket hoz, maradandó értékteremtéssel jár és jelentős nemzetközi figyelmet kelt. Az elismerést korábban Börcsök Péter barlangkutató, a Himalájában dolgozó Irimiás Balázs, Sántha István szociálantropológus, Ősi Attila paleontológus, valamint Magyari Enikő paleoökológus vehette át.A rendezvényről és a programokrólolvashat bővebben.