Az egyik főszereplő rasszista Twitter-bejegyzése miatt szűnik meg egy sorozat az ABC-n

Az amerikai ABC televízió kedden megszüntette a Roseanne című népszerű vígjátéksorozatát, mert egyik főszereplője, Roseanne Barr színésznő rasszista Twitter-bejegyzést tett közzé.- írta mikroblog-bejegyzésében a színésznő, Valerie Jarrettre, az előző amerikai elnök, Barack Obama belpolitikai főtanácsadójára utalva, a Muzulmán Testvérek nevű egyiptomi politikai szervezet és a Majmok bolygója című, 1968-as film említésével.Valerie Jarrett Iránban született afroamerikai szülők gyermekeként, és chicagói politikus, aki Obamával már chicagói politikai karrierje kezdete óta együtt dolgozott.A színésznő ugyan a közfelháborodás hatására bocsánatot kért, de az ABC azonnali hatállyal felbontotta vele a szerződést.- írta közleményében Channing Dungey, az ABC szórakoztató műsorokért felelős elnöke.A Twitter-bejegyzést Barr azóta törölte, és nyilvánosan bocsánatot kért Valerie Jarrett-től. "Őszintén sajnálom a rosszízű viccelődést a politikájáról és a megjelenéséről" - írta. Valerie Jarrett az MSNBC-televíziónak nyilatkozva elmondta: Bob Iger, az ABC anyavállalata, a Disney vezérigazgatója telefonon, személyesen kért bocsánatot tőle."Sok mindent megtanít nekünk ez a pillanat" - fogalmazott az ügyről Jarrett a televíziós interjúban, és azt hangsúlyozta, hogy a maga részéről ugyan jól van, de aggódik azok miatt, akikért senki nem emeli fel a szavát, akiknek senki nem kel a védelmére. Az amerikai film- és televíziós világban egymás után emelik fel szavukat a művészek a rasszista megnyilatkozás ellen. Az ABC döntése után az ügynöksége is törölte kliensei sorából a vitatott színésznőt.Az amerikai lapok emlékeztetnek rá, hogy Roseanne Barr az elmúlt napokban több ismert személy ellen intézett kirohanásokat a Twitteren. A Clinton-házaspár lányáról, Chelsea Clintonról például azt állította, hogy George Soros egyik rokonához ment férjhez. Sorosról azt írta, hogy náci kollaboráns volt. Élesen bírálta Barack és Michelle Obamát is, mert a napokban szerződést írtak alá a Netflix műsorgyártóval egy, a tervek szerint több évig futó önálló műsor készítéséről.Barr Chelsea Clintontól is bocsánatot kért, de kedden este közölte: nem hagy fel a Twitterezéssel.