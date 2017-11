Az egykori Macskanő még a hatvanhoz közelítve is bombanő

A háromszor Oscar-díjra jelölt színésznő 59 évesen is elképesztően fiatalos, karcsú, hibátlan a bőre, és legfőképp csodálatos a kisugárzása. Hogy mi a titka? Frissességét talán annak köszönheti, hogy az elmúlt négy évet pihenéssel, családja körében töltötte - írja a borsonline.hu Utoljára 2013-ban, a Vérmesék című filmben mutatkozott, majd hosszú kihagyás után idén négy új filmmel jelentkezett. Visszatérése várható volt, Pfeiffer ugyanis sosem beszélt végleges visszavonulásról, hiszen színjátszásra tette fel az életét.Húszas évei elején belekóstolt az újságírásba, bírósági tudósító is volt egy rövid ideig, majd amikor pénztárosként a kasszában unatkozott, megvilágosult: eldöntötte, hogy ha törik, ha szakad, színésznő lesz.Legutóbb a Gyilkosság az Orient Expresszen című film premierjén mutatkozott, lélegzetelállító földig érő, ezüstösen csillogó, mélyen dekoltált ruhában. A rajongók nem csak a Mrs. Hubbardot alakító Pfeiffer miatt várják az Agatha Christie regényén alapuló filmet. Olyan nagyágyúk játsszanak mellette, mint a Hercule Poirot-t alakító Kenneth Branagh, a gonosz Ratchettet megformáló Johnny Depp, és Judi Dench is tiszteletét teszi, mint Dragomirov hercegnő.