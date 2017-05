Az élő döntővel folytatódik a Virtuózok

Az élő döntővel folytatódik pénteken acímű klasszikus zenei tehetségkutató a Duna televízióban; 19.30-kor.A Virtuózok harmadik szériája olyan színesre és érdekesre sikerült, mint amilyennek az életre hívásakor eredetileg elképzelték a műsort, a versenyzők idén is nagyon színvonalas produkciókkal mutatkoztak be a közönség és a zsűri előtt - mondta el Medvegy Anikó, a Duna televízió csatornaigazgatója hétfőn az MTI-nek.Hozzátette, hogy rengeteg új és különleges hangszert sikerült megmutatniuk a nézőknek, akik így talán szívükbe zárták a marimbát vagy a vibrafont, emellett a műsorban nagyon sok fúvós - trombita, klarinét és szaxofon - szerepelt.A csatornaigazgató kiemelte: az idei széria újdonsága, hogy a döntő ideje alatt a közönség is szavazhat a középdöntőbe jutott 27 gyerekre, fiatalra, a közönségdíjas pedig egy európai koncertfellépést nyer."A missziónk, hogy a fődíjasok mellett minél több tehetség kapjon lehetőséget, szerezhessen koncertrutint" - hangsúlyozta, hozzátéve: a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) mellett a közreműködő zenekarok is ajánlanak fel különdíjakat.A kicsik közül Simic Aleksander, Abouzahra Amira és Remenyik Balázs; a tinik közül Kis Radu, Nagy Zoltán Ferenc és Nyilas Gyöngyvér, míg a nagyok korcsoportjából Kristóf Réka, Lukács Gergely és Beéri Benjámin jutott a döntőbe.A döntő sztárfellépője Lajkó Félix hegedű- és citeraművész, Szergej Nakarjakov trombitaművész, Oláh Kálmán dzsesszzongorista és Baráti Kristóf hegedűművész lesz, közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara.A visszatérő versenyzőkről elmondta: Simic Aleksander felejthetetlen pillanatokat szerzett, amikor Várdai István Stradivari-csellóján játszott, és idén szintén sikerült a döntőbe jutnia Abouzahra Amira hegedűsnek is a kicsik korcsoportjában, valamint a nagyok korcsoportjában Lukács Gergelynek.A három korcsoport - kicsik, tinik és nagyok - válogatóit és elődöntőit felvételről láthatták a tévénézők. A Virtuózok minden korcsoportjában előbb válogatóműsort rendeztek, amelyekből korcsoportonként kilenc-kilenc versenyző jutott az elődöntőkbe.A tinik, a kicsik és a nagyok elődöntőiből is három-három versenyző szerepel a pénteki élő döntőben, ahol a korcsoportok győzteseit hirdetik ki és a nézők megszavazhatják a műsor közönségdíjasát is. A június 2-i élő fináléban pedig a közönség voksai alapján születik meg a Virtuózok abszolút nyertese.A zsűrit Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekesnő, Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész és Kesselyák Gergely, az Operaház első karmestere, Liszt-díjas művész mellett idén Várdai István Liszt-díjas csellóművész és Balázs János Liszt- és Prima-díjas zongoraművész alkotja. Az idei széria műsorvezetői, Koltay Anna és Bősze Ádám.Az MTVA komolyzenei műsorának célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a klasszikus zenét, valamint fiatal komolyzenei tehetségeket fedezzen fel.