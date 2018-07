Az eredeti szereplőgárda térne vissza a nagy sikerű komédia folytatásában

Az eredeti szereplőgárda, vagyis Jane Fonda, Lily Tomlin és Dolly Parton térne vissza a nagy sikerű 1980-as komédia, afolytatásában."Jelen pillanatban Dolly, Lily és én is benne vagyunk" - mondta a 80 éves Fonda az életéről szóló HBO-dokumentumfilmet népszerűsítő szerdai eseményen, hozzátéve, hogy ő maga vezető producerként is részt vesz a film munkálataiban.A komédia folytatásáról, amelynek még mindig csak az előkészületei folynak, már 2018 elején cikkeztek, amikor Rashida Jones és Pat Rosnick forgatókönyvíróként csatlakozott a 20th Century Fox projektjéhez - idézte fel a The Hollywood Reporter hírportál.Az eredeti filmben, amelyben egy vállalat három női dolgozója fellázad a rettegett főnök uralma ellen, a nőgyűlölet és a szexuális zaklatás témái is megjelennek.Fonda szerint a folytatás egy kicsit más lesz, és valószínűleg a vállalati kémkedés is helyet kap benne. A helyszín ugyanúgy a Consolidated Companies nevű kitalált cég irodája lesz.A Kilenctől ötig minden idők legnagyobb bevételt hozó vígjátékainak egyike. Az 1980-as években televíziós sorozat, 2009-ben pedig Broadway-musical is készült belőle, ennek zenéjét Parton írta.Az eredeti film főszereplői a mai napig barátok, Fonda és Tomlin jelenleg a Netflixen futó Grace and Frankie című szériában játszik együtt.