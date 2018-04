Az európai piacra is bevezetik rubincsokoládét

A KitKat az első csokoládémárka, amely a vezető csokoládégyártó, Barry Callebaut által kifejlesztett rubin kakaóbabot tartalmazza.



A Callebaut szeptemberben mutatta be a csokoládégyártás újdonságát: a sötét rózsaszínű vagy mályvaszínű termék íze is friss gyümölcsös aromájú, holott nem használnak hozzá semmilyen gyümölcsöt vagy ízanyagot. A fekete-, a tej- és a fehércsokoládé után ez a negyedik csokoládéfajta, amely tíz év fejlesztésének az eredménye.



A négyszeletes KitKatet április 16-tól Nagy-Britanniában kizárólag a Tesco üzleteiben dobják piacra, ára 85 penny lesz.



A brit forgalmazás kezdete után egy héttel bevezetik a kontinensen is, elsőként április 23-án Hollandiában - jelentette be kedden a svájci élelmiszeripari cég szóvivője. Alexander von Maillot, a Nestlé édesség részlegének a vezetője elmondta, hogy a cég nagyon elégedett volt a rubincsokoládé bevezetésével Japánban és Dél-Koreában. "Csokoládéboltjainkban 30 perc alatt elfogytak a készletek mindennap a forgalmazás első hetén" - hangoztatta.