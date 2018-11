Az Év Applikációjával rukkolt elő a legnépszerűbb gasztromagazin - Videón mutatjuk

Az alkalmazás 61 000 recept, számos hasznos praktika és magazintartalom mellett olyan felhasználóbarát és szórakoztató funkciókkal rendelkezik, amelyekkel máris elnyerte az Év Applikációja kategória különdíját.Böngéssz az ország legnagyobb receptadatbázisában, állítsd össze a bevásárlólistád, kövesd a receptet érintés nélküli főzőmódban, vagy találd meg az igazit a játékos „kajacsúszka" segítségével: csak néhány példa a Nosalty új alkalmazásának díjnyertes funkciói közül.„A Nosalty 2008-ban garázsblogként indult, 2012 májusa óta pedig a Magyarország piacvezető recept- és gasztromagazinja. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy szerethetők maradjunk azok számára is, akik közel egy évtizede kötelezték el magukat mellettünk, illetve naprakészek és előremutatók legyünk azok szemében is, akik most kóstolnak bele a főzés és gasztronómia világába" – mondta el Hering András, a magazin főszerkesztője.„Olvasóink nagy része mobileszközről fogyasztja a tartalmainkat, ezért jelentkeztünk új alkalmazásunkkal: a fejlesztés során a funkcionalitásra helyeztük a hangsúlyt, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára a sütés-főzés folyamatát"- tette hozzá a Nosalty brand managere, Krankovics Béla.A jelenleg nyolc izgalmas funkciót kínáló és folyamatosan bővülő gasztro-alkalmazást a Magyar Marketing Szövetség már indulása pillanatában az Év Applikációja kategória különdíjával tüntette ki.A Nosalty applikációja letölthető az App Store -ból és a Google Play áruházából.