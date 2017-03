Az évadzáró A mi kis falunk is elvert mindenkit, a portugál-magyar nincs a top10-ben

A teljes lakosságban sem sokkal jobb a közmédia nézettsége, a Duna TV legnézettebb műsora az 50. helyen álló Magyarország szeretlek! lett. A Héder Barna által vezetett Maradj talpon! csak az 57. helyen van. Hajdú Péter Frizbijét az ATV-n közel 360 ezren látták, a teljes lakosság körében ez a 64. helyre elég. Ahhoz viszont elég volt, hogy a Frizbi megverje a vele párhuzamosan a TV2-n vetített filmet a teljes lakosság körében.

Csütörtök este ment az RTL Klubon az évadzáró része A mi kis falunk című sorozatnak. A 18-49-es korosztályban 34,3 százalékos volt a nézettsége ekkor az RTL Klubnak, vagyis minden harmadik tévénéző a pajkaszegiek focimeccsét és temetését nézte (erről szólt a 8. rész). A teljes lakosság körében is ez a műsor nyerte a hetet, 926 ezer nézővel. Mivel a sztárszereposztással forgatott sorozat mind a nyolc része remekül teljesített, a meglepetés az lenne, ha nem lenne folytatása A mi kis falunknak.A második helyen a Barátok közt csütörtöki része volt.A fiataloknál a portugál-magyar meccs lett a harmadik 22,2 százalékkal, a teljes lakosság körében azonban az M4 Sport közvetítése nem került be a heti top10-be, csak a 11. lett a sima vereséggel véget érő találkozó közvetítése. Nemcsak a Barátok közt részei, hanem az RTL Klub Híradójának hétfői, keddi és csütörtöki műsorai, a keddi Keresem a családom és a hétfői, TV2-n futó Tények is több nézőt hozott a meccsnél.A 18-49 évesek között jól szerepelt - szokás szerint - az Éjjel-nappal Budapest is, a legnézettebb film A Karib-tenger kalózai 4 volt, de sokan látták Sebestyén Balázs játékos show-ja, a Gyertek át! évadzáró részét is. A fiatalok körében a legjobb TV2-s műsor a Vigyázat gyerekkel vagyok! című műsor lett (a 19. helyén áll a nézettségi listának). Az Annyit ésszel, mint erővel című játék messze nem hozza azokat a számokat, mint az elődje, az 50 milliós játszma. Már a legnézettebb, hétfői adásnak is közel negyedével kevesebb nézője volt, mint Majka vetélkedőjének az utolsó három adásának.Vasárnap reggel a Forma-1 miatt sokan felkeltek, a hét 38. legnézettebb műsora lett ezzel az idénynyitó verseny.A kábelcsatornák közül a Super TV2-n jutó Jóban rosszban szerepelt a legjobban.A közmédia legnézettebb műsora (a sportközvetítéseket leszámítva) a Szomszédok szerda esti ismétlése lett a fiatal korosztály körében.