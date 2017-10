Az idő elérkezett: a Google hozza a népi virtuális valóságot!

Miért?

3D VR tartalom.

Aki kételkedett a VR, vagyis a virtuális valóság jövőjében, annak most leesik az álla. A Google ugyanis azon dolgozik, hogy ha majd bárki, bárhol a világban rákeres a tartalmadra, akkor VR videókat is kidobjon, a saját oldaladról, a Google térképeken, bárhol. Zseniális, korszakalkotó - olvasható asajtóközleményében.Mert ezzel a Google akkorát alkotott, mint amikor Ford feltalálta a népautót. Jön a népi virtuális valóság, elérhető, használható, eladható.Jessie Moore, a Marketing Consultant at Yellowball londoni marketing ügynökségének munkatársa a Hogyan használd a VR-t keresésre című cikkében, arról ír, mekkora áttörést hozhat mindez.Szerinte a VR új és izgalmas útja ez, azért is, mert úgy is meg tudod különböztetni magad a piac többi szereplőjétől, hogy ilyen tartalmakat készítesz. Olyasmit állíthatsz elő, ami modern, egyedi, igazi, izgalmas, élethű.A cikk kitér egy tavalyi kísérletre, ami kimutatta, hogy az emberek sokkal jobban beleélik magukat a VR videókba, sokkal nagyobb hatást gyakorol rájuk, mint a hagyományos videók.A nagy kérdés azonban eddig az volt, hogy hogyan találnak rá majd ezekre a videókra.A Google már 2016-ban megengedte, hogy a felhasználók 360 fokos videókat használjanak, ágyazzanak be az oldalaikra, akár egy egyszerű applikációval. Ma már egyetlen telefonnal is elkészíthetünk egy ilyen videót, akár Facebookra is, könnyen, a mobil mozgatásával.

Még nincs vége! A Google a legjobb barátunk!

A Google VR View

A nagy egész része

Google találati lista.

Nem, hogy nehezíti, hanem segíti VR tartalmak terjedését, tehát a találati listákon jól szerepelnek majd ezek a videók. Teljesen úgy tudsz keresni, és optimalizálni is ilyen videókat, mint most a hagyományosakat.Google nagy találmánya. Nem kell YouTube-ra vagy más helyre töltened a VR tartalmad, hanem be tudod ágyazni a saját oldaladra. Miért jó ez? Mert nem viszi el más felületre azt, aki a honlapodon van, ez igazán SEO szempontjából is....úgy lehetsz majd, hogy a kereső éppen olyan metaadatokkal dolgozik majd, mint bármilyen más tartalom esetén. Címmel, szöveggel, és kulcsszavakkal jelölheted a VR videót. Extra, hogy egyszerű néven tárolhatod a videót, mi például: vrmedia123.mp4.

Elhelyezheted a Google térképen!

Adj értéket!

A videód éppen úgy látható, megtalálható lesz, mint bármilyen más tartalom a keresőben.Mivel a VR a Google jóvoltából SEO barát lesz, így már csak arra kell törekedned, hogy minél több olyan videót készíts, amivel értéket adsz az embereknek, amit sokan megnéznek majd.