Az igazi nőt keresi a Nemzet Szépe zsűritagjaként Orosz Barbara, aki még kozmetikushoz sem jár

Örömmel tölt el, hogy felkértek erre a feladatra. Nagyon tetszik, hogy végre van egy olyan szépségverseny, ami más perspektívából mutatja meg a nőket, és lehetőséget ad, hogy a nevezők ne csak a szépségüket, hanem az intelligenciájukat is megcsillogtassák. Külön öröm számomra, hogy nincs fürdőruhás felvonulás, ami bár nézőként élvezetes perceket okoz, a tapasztalatlan, első színpadi élményüket átélő lányokat valószínűleg zavarba hozná. A verseny értéket közvetít, a belső tulajdonságok legalább annyira számítanak, mint az előnyös adottságok"

Nagyon fontos a felszabadultság, hogy ki mennyire tudja élvezni a nőiességét. A versenyen kizáró tényező, ha valaki plasztikai beavatkozáson esett át, és ez így is van rendjén. A szépség ugyanis nem a sebészszike alatt formálódik.

Szerencsés adottságaim vannak, az egész családom tele van szép nőkkel, így az odafigyelés mellett csak vigyáznom kell mindarra, amit édesanyámtól és nagymamámtól örököltem

Gőzerővel zajlanak a Nemzet Szépe szépségverseny előkészületei, ahol a standard nemzetközi elvárások mellett más szempontokat is figyelembe vesznek a királynő kiválasztásában. Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a versenyzők ne csak gyönyörűek legyenek, hanem olyan tudással, ismeretekkel és önérzettel rendelkezzenek, amelyek szorosan kötődnek nemzetiségünkhöz. A cél egy olyan királynő megkoronázása, aki példaként szolgál a fiatal generáció, a társadalom és az egész nemzet számára.Az előválogatókon legszebbnek ítélt lányokat, a verseny 14 döntősét egy héttel ezelőtt mutatták be, mostanra pedig összeállt az is, kik ülnek majd a zsűriasztal mögött. A pontozóbírák közt helyet kapott Fenyő Iván színművész, Orosz Barbara műsorvezető, és Bus István, a Playboy főszerkesztője is.Orosz Barbarát már gyermekkorában megérintette a szépségversenyek világa, hiszen édesapja ötéves korában megismertette vele a tévén keresztül a műfajt. Az olasz Rai Uno csatornán, a hazai versenyektől eltérően napokon keresztül tartott a verseny. Elmondása szerint meghatározó napok voltak ezek az életében, mert ekkora tanulta meg, hogyan kell illedelmesen véleményt formálni a nőkkel kapcsolatban, és intenzíven formálta az ízlését is.– fogalmazott a műsorvezető.Mint mondta, az igazi nőt fogja keresni, aki sugárzóan magabiztos, és maximalista önmagával kapcsolatban.Orosz Barbara nem véletlenül beszélt erről. Mint elmondta: sosem volt még szépészeti beavatkozása, sőt kozmetikushoz sem jár.– mondta Orosz Barbara.A versenyig már egy hónap sincs hátra. A 14 döntős jelenleg a Szirákon található Teleki-Degenfeld Kaszélyszállóban vesz részt egy felkészítőtáborban, hogy a lehető legjobbat tudják kiadni magukból a megmérettetésen.