Az internet világnapján azt is kiderítettük, ki áll a híres trollface mögött

Ramirez még 2008-ban unottan dolgozott egy iskolai beadandóján, de rossz szokásához híven többet bújta az internetes viccoldalakat, mint amennyit a dolgozatával foglalkozott. Ezen az estén határozta el, hogy pihenésképp rajzol egy képregényt a rajzolásra egyáltalán nem használható beépített windows-os rajzprogrammal, az MS Painttel.

A szabadalmi bejegyzés

- Valójában meg sem akartam osztani - mondta később. - Csak posztoltam egy videó játékos bejegyzés alá és elmentem aludni. Mikor felébredtem, láttam, hogy tucatnyian osztották meg a képregényem.Amit akkor posztolt, az internet egyik legnagyobb legendájává vált. A rajz napokon belül mindenütt jelent volt a rossz hírű 4chan közösségi oldalon. A felhasználók a trollface megszállottjává váltak.Ramirez ekkor még úgy gondolta, hogy ez csak a 15 perc hírnév, és ezzel le is tudta a dolgot. Nem is sejtette, mekkorát tévedett. A rajza beírta magát az internet történetébe, mint az egyik legismertebb mém, amit valaha alkottak.Annyira ismert lett, hogy két évvel később az akkor 20 éves Ramirez anyja arra biztatta a fiát: jegyezze be szabadalomként a rajzát. Amit meg is tett - és ennél jobb befektetése valószínűleg életében nem lesz többet.

Egy év alatt kicsit több, mint százezer dollárt zsebelhetett be a szabadalmak után, ami 27 millió forintnak felel meg. Így Ramirez egy csapásra milliomos lett. Nem mellesleg elköltözhetett végre a családi házból. A bevételei idővel csökkentek, és manapság már csak már ezer dollárt keres havonta a "találmányából".Azóta az új mémek átvették a híres trollface helyét a trónon, de Ramirez így is nagyon boldog. Bár tisztában van vele, hogy senki nem fog emlékezni arra, hogy ki alkotta a híres mémet, szerinte ez teljesen rendben van.