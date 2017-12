Az interneten is elérhetőek a Nova Kultúr Zenekar dalai

Az interneten is elérhetőek a Nova Kultúr Zenekar legújabb szerzeményei, amelyek új hangszerelésben hétköznapi problémákra, életérzésekre és történetekre fókuszálnak - mondta az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti adásában Marót Viki, a zenekar énekese.



Az énekesnő szerint a fiatalok ma már nem a televízióhoz kötődnek, az új dalok a különféle közösségi portálokon vagy videomegosztó oldalakon keresztül sokkal inkább eljutnak hozzájuk. Megjegyezte, hogy az új szerzemények a hétköznapi problémákra, életérzésekre és történetekre fókuszálnak.



"Továbbra is szeretnénk megtartani azt a kikacsintást és humort, ami eddig is jellemző volt ránk" - tette hozzá Marót Viki.



Novai Gábor a zenekar alapítója hangsúlyozta, hogy az interneten, a kattintásokon keresztül sokkal inkább fel lehet mérni az új szerzemények sikerét.



Mint mondta, a zenekar megváltozott hangzását az új hangszerelés adja, de egy-egy dalnak többféle változatát is elkészítik. Az Észre se vetted című dal videoklipjét a zenekar egyik tagja, Pilisi László készítette - hívta fel a figyelmet.



A zenekar alapítója beszélt arról is arról is, hogy a Nova Kultúr jövőre ünnepli megalapításának tizenötödik évfordulóját.