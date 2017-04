Az Irie Maffiával bolondította meg új dalát a Balkan Fanatik

A szívem kelepcében (Hej, páva) - a dal hamarosan megjelenő új, Balkan Fanatik album második kislemez dala lesz, melyet az egykori Gépfolklór által készített, azonos című népdalfeldolgozás inspirált.Jelenlegi formáját a Balkan Fanatik friss eletro-funk muzsikája és Busa Pista (Irie Maffia) intelligensen szórakoztató rapbetétje tesz teljessé.

A dal felvételeinél a Fourtissimo is közreműködött. A Balkan Fanatik már korábban is dolgozott együtt a Fourtissimo fúvósaival, s látszik, hogy a közös munka továbbra is sikeres: A szívem kelepcében (Hej, páva) legszínesebb motívumait hozta magával a kooperáció.2017 tavaszán friss koronggal jelentkezik a csapat, melynek első hírnöke a Szeretsz-e még című dal volt év elején, most pedig újabb dallal jelennek meg, melyhez hamarosan klip is készül.A friss infomációk eléréshez érdemes követni a zenekar felületeit, hiszen hamarosan újabb izgalmas hírekkel jelentkeznek majd.