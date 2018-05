Az MF Robots nyitja az estét Lenny Kravitz előtt Budapesten!

"Az MF Robots a funk, a soul és a pop legjobb elegyét használja, hogy valami dinamikus, élénk és friss zenét hozzon létre ... és sok klasszikus vonás is van az új groovok között." - WAX POETICS

"Az intergalaktikus jazz-funk disco visszatért" – MIX magazin 10/10

"Lendületes energiával, gyönyörű acid Jazz és soul hangokkal" - BLUES ÉS SOUL magazin 5/5

"Funky riffek fülbemászó énekkel és színekkel – ellenállhatatlan!"- ECHOES magazin



Az este az angol MF Robots fellépésével kezdődik majd, akiknek a zenéje soul, R&B, funk és popzene keverékéből áll, és amely a 3 millió albumot eladó The Brand New Heavies alapítója, dalszerzője és zenei rendezője, Jan Kincaid valamint Dawn Joseph-t énekesnőből áll. Debütáló albumuk The Music for Robots címmel május 4-én jelent meg, olyan vendégművészek közreműködésével, mint Anderson.Paak, Gregory Porter vagy Joss Stone.A banda kevesebb, mint egy évnyi együtt zenélés után már a legnagyobb európai fesztiválok színpadain lépnek fel, az angol média pedig folyamatosan foglalkozik az új duóval.Ahogy a kritikákból is látszik, érdemes lesz már az MF Robots fellépését is végignézni június 3-án a Budapest Arénában.Jegyek már csak korlátozott számban kaphatók a Ticketpro országos hálózatában és a www.livenation.hu oldalon keresztül.