Az MTV 5 legmegosztóbb videóklipje az elmúlt 30 évből

Ma, olyan előadókkal a hátuk mögött, mint Nicki Minaj, Lady Gaga vagy Miley Cyrus, nehéz elképzelni, hogy 1981-ben, a zenecsatorna indulásakor melyik klipek verték ki a biztosítékot a nézőknél. Lássuk, az MTV 5 legmegosztóbb zenei videóját az elmúlt 30 évből.Egyik lista sem lehet teljes Madonna vallási kérdéseket feszegető, ikonikus videóklipje nélkül, amely 1989-ben debütált a zenecsatornán. A várakozásoknak megfelelően sokaknál kihúzta a gyufát a Ku Klux Klan-os keresztégetésről, gyilkosságról és egy rasszista társadalomról szóló videó, olyannyira, hogy a Vatikán ki is tagadta az énekesnőt. Sőt az egyik kólagyártó cég, amely a Like a Prayert választotta reklámzenéjének, Madonnát pedig a kampány arcának, felbontotta az 5 millió dolláros szerződést az énekesnővel, mert az emberek bojkottálni kezdték a termékeiket.A hardcore Pearl Jam fanoknak talán nem újdonság, hogy a banda hírhedt, Jeremy című száma és a hozzá tartozó videóklip egy igaz történeten, Jeremy Delle öngyilkosságán alapul. A tragikus sorsú tinédzser történetét szépítés nélkül mutatja be a videó, Jeremy ugyanis tényleg az osztálytársai szeme láttára lőtte magát fejbe. Az MTV-s változatban nem látszik a fegyver, csak a többi gyerek rémült arca és összevérezett ruhája...Egy sovány öregember mikulás sapkában kapaszkodik fel egy keresztre, majd egy Ku Klux Klan jelmezes kislány fáról lógó magzatok után kapkod... A Nirvana felkavaró videóját az MTV legtöbbet játszott klipjei közt tartják számon. A debütálást követő évben két MTV Video Music Award-díjat nyert el, ám a tragikus sorsú Kurt Cobain, aki nemrég ünnepelte volna 50. születésnapját, sajnos már nem lehetett ott, hogy átvegye.A Dane Jonas Akerlund rendezte Smack My Bitch Up-ot megjelenéskor a világ legellentmondásosabb videójának bélyegezték, ugyanis egy mámoros káoszba fulladó éjszakát mutat be, melyben a szex, a drogok, az alkohol és az agresszió játsszák a főszerepet. A Prodigy videóklipje 1997-ben debütált az MTV éjféli műsorában, ám úgy felkavarta a kedélyeket, hogy 15 nap múlva le is vették a programról. A közfelháborodás ellenére a videót négy MTV Video Music Awards-díjra jelölte a csatorna, melyből kettőt haza is vitt. Ez annyit lendített a rendező hírnevén, hogy ma többek között Lady Gagának és Madonnának is rendez.Eminem talán legismertebb videóklipje, a Stan egy őrült rajongó történetét meséli el, aki levélről levélre egyre megszállottabban, egyre dühösebben próbál kapcsolatba lépni a rapperrel, akit istenít. Mikor nem kap választ Eminemtől, úgy dönt, hogy öngyilkos lesz és magával viszi a halálba terhes barátnőjét is. A videót túl erősnek találta az MTV, ám annyi néző követelte a premiert, hogy végül mégis leadtak egy cenzúrázott verziót éjszaka, melyből kivágtak több jelenetet is, így például azt, ahogy Stan felesége (akit Dido játszik) terhesen, leragasztott szájjal, megkötözve fekszik a csomagtartóban, miközben a híd fele tartanak…