Az okos városok témája áll a középpontban a legnagyobb innovációs vásáron

2018. január 9-12. között rendezik meg Las Vegasban a világ legnagyobb technológiai seregszemléjét, a CES-t, ahol önálló Smart Cities (okos városok) programot szerveznek.



Bemutatják, mit hoz a közeljövő az intelligens közlekedés, az energiagazdálkodás és okos hálózat, a közbiztonság, az egészségügy, az adatelemzés és biztonság, a mesterséges intelligencia, a városvezetés és városfejlesztési politika terén - közölte az MTI-vel a CES-t szervező Amerikai Fogyasztói Elektronikai Szövetség (CTA).



A jövő városai az intelligens, hálózatba kapcsolt technológiákon alapulnak majd, az 5G terjedése pedig a közeljövőben a terület robbanásszerű fejlődését eredményezi szakértők szerint.



"Prognózisok szerint a Smart City projektekre fordított beruházások 2020-ra globálisan elérik majd a közel 34,5 milliárd dollárt" - idézi a közlemény Gary Shapirot, a CTA elnök-vezérigazgatóját, aki hozzátette: a CES egy olyan platformot kínál a szegmensben tevékenykedő vállalatoknak, amelynek keretében együtt kereshetik a választ a jövőt meghatározó kérdésekre.



A kétnapos rendezvényen több mint száz cég és szervezet vesz részt, többek között a Bosch, a Ford, a Nissan, a Berlin Partner for Business and Technology GmbH, Las Vegas városa, a Cognata, az Európai Bizottság, a GenZe, a Guangzhou Xiaopeng Motors Technology.



A CES 2018 a világ legnagyobb innovációs vására, melynek keretében több mint 3900 kiállító vállalat több mint 232 ezer négyzetméter kiállítási területen mutatja be a legújabb technológiáit, termékeit és szolgáltatásait.