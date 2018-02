Az okostelefonok már a társkeresést is megkönnyítik

A Huawei 12 európai országban több mint hatezer felhasználó – köztük 501 magyar okostelefon tulajdonos – bevonásával 2018 januárjában végzett kutatásában többek közt arra kereste a választ, hogy az okostelefon-használat hogyan hat a felhasználók társas kapcsolataira.

A magyarok több mint fele fontos eszköznek tartja az udvarlás során az okostelefont, 62 százalékuk szerint pedig a párkapcsolat építésében is jelentős szerepe van a mobilunknak – derül ki a Huawei és az Ipsos 12 európai országban – köztük Magyarországon – végzett kutatásából – számolt be a felmérés eredményéről a Telefonguru.hu A felmérés szerint a magyarok negyede használja flörtölésre az okostelefonját, amely azonban olykor veszekedés forrása is lehet: a válaszadók 42 százaléka vitatkozott már a párjával azért, mert az túl sokat használta a mobilját. A kutatásból az is kiderült, hogy a magyarok túlnyomó többsége őszinte a szerelmével: mindössze a megkérdezettek 11 százalékának van olyan tartalom a mobilján, amelyet soha nem mutatna meg a párjának – írják.A portálon arról is olvashatunk, hogy a felmérés szerint a telefonunk szinte minden fontos pillanatban velünk van, legyen szó a munkahelyünkről, családi ebédről, mozizásról, randiról vagy éppen egy házibuliról: a magyarok 48 százaléka randizás közben is szereti a közelben tudni a készülékét, kétharmaduk pedig a baráti összejövetelek során is az asztalon maga mellett, vagy a zsebében tartja a telefonját. A válaszadók közel harmada, ha moziban ül, és üzenetet kap, még a film vége előtt elolvassa, és mindössze a magyarok 3 százaléka hagyja otthon a telefonját, ha randevúzik.Ennek ellenére a megkérdezettek túlnyomó többségét társas együttléteik során idegesíti, ha valaki inkább az okoskütyüjével foglalkozik: a magyarok 72 százalékát zavarja, ha a beszélgetés közben a másik fél az üzeneteit ellenőrzi, 58 százalékukat pedig az is, ha egy telefonhívás miatt szakítják meg velük a társalgást.

A kutatásban résztvevők közel kétharmada ugyanakkor kifejezetten fontosnak tartja a párkapcsolat építésében az okostelefont, a magyarok 51 százaléka szerint pedig az udvarlás során is jelentős szerepe van a mobilunknak.A válaszadók közel 40 százaléka úgy véli, ha a telefonunkon próbálkozunk, az egyenesen megkönnyíti a párkeresést – 15 százalékuk konkrétan használta is párkeresésre az elmúlt évben az okostelefonját –, 10 százalékuk pedig különféle randi alkalmazásokat is használ ebből a célból. A magyarok 43 százaléka szerint pedig a meglévő románc életben tartásában is jelentős szerepe van az okoskütyünknek.Azzal a megkérdezettek háromnegyede egyetértett, hogy egy távkapcsolat fenntartásában nélkülözhetetlen az okostelefon. A magyarok több mint negyede a flörtölésben is számít a készülékére, ami egyébként elmarad az európai átlagtól (39 százalék).Van egy dolog, amiben még a szerelemnél is fontosabbnak tartjuk a telefont: a válaszadók 81 százaléka szerint a mobil a barátságok ápolása szempontjából elengedhetetlen.