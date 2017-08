Az Oscar-díjas Deák Kristóf és még négy filmes kapott összesen 600 milliós támogatást a Médiatanácstól

Öt tévéfilmnek, köztük Deák Kristóf új alkotásának elkészültét 600 millió forinttal, rádiós hír- és magazinműsorokat pedig több mint 75 millió forinttal támogat a médiatanács - közölte Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerdán az MTI-vel.A közlemény szerint a televíziófilmek gyártását célzó Fehér György-pályázaton kapott támogatást a Mindenkivel rövidfilmes Oscar-díjat nyerőúj alkotása.című abszurd, szatirikus fekete komédia 1951-ből meséli el egy család történetét: a famíliát ávósok ejtik foglyul saját lakásukban, ráadásul az oda érkező rokonok, ismerősök mögött is bezáródik az ajtó.Megtörtént eseményekből építkezik majd'56-os történelmi thrillere, a, Köbli Norbert forgatókönyve alapján: a Belügyminisztérium kulcsai elvesznek a forradalom zűrzavarában, utána pedig a belügyesek egy hajdani bankrablóra bízzák az ottani széf feltörését.című filmje is a kommunista időkbe fog visszarepíteni: a hatvanas évek országosan ismert művésznőjét kiszemeli a Belügyminisztérium, mint aki alkalmas lehet a baráti országok vezetőinek szórakoztatására, ám az erdélyi származású színésznő eközben szerelembe esik az eltiltás alatt lévő olimpiai bajnok kardvívóval.című filmterve korhű díszletekkel és jelmezekkel mutathatja be Erzsébet királyné, azaz Sisi és gyilkosa, az olasz anarchista Luigi Luccheni útját a tragikus végkimenetelű genfi találkozásig.is forgathat majdcímmel F. Várkonyi Zsuzsa könyve, a Férfiidők lányregénye alapján, amely két, családját elveszítő ember, egy kamaszlány és egy negyvenes férfi egymásra találását dolgozza fel.legutóbbi ülésén. A Magyar Média Mecenatúra program keretén belül futó pályázat második fordulójában a rendszeresen jelentkező rádióműsorok gyártási költségeit támogatja a grémium.A testület a döntéssel hozzájárul a szolnoki Amadeus Rádió, a székesfehérvári Táska Rádió, a Bács-Kiskun megyében fogható Gong Rádió, a békéscsabai Csaba Rádió, a fehérgyarmati Rádió Som, a nyíregyházi Európa Rádió, a szombathelyi Credo Rádió, a debreceni FM90 Campus Rádió, a kiskunfélegyházi Rádió Smile, a fővárosi 90,9 Jazzy Rádió és a Magyar Katolikus Rádió fehérvári vételkörzete hírműsorainak elkészítéséhez.Közérdekű szolgáltató magazinműsorok finanszírozásában kap pénzügyi segítséget a szigetszentmiklósi Lakihegy Rádió, a gyöngyösi FM7 Rádió, a miskolci és a debreceni Európa Rádió, a szintén miskolci Rádió M, a kapuvári Rábaköz Rádió FM 94,5, a Rádió Dabas, a gyomaendrődi Rádió Sun, a pécsi 90,6 Rádió 1, a szentesi Radio451, a nyíregyházi 99,4 Sunshine FM, illetve a budapesti Klasszik Rádió 92,1, a Mária Rádió és a Civil Rádió.Tematikus magazinműsor kategóriában a dunaújvárosi Rádió 24, a székesfehérvári Vörösmarty Rádió és a fővárosi InfoRádió nyert támogatást.