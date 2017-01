Az Oscar-jelölteket Jennifer Hudson és Brie Larson jelenti be

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) a hétvégén hozta nyilvánosságra, hogy január 24-én a két Oscar-díjas színésznő, valamint az Oscar-jelölt Jason Reitman és a japán Vatanabe Ken, valamint Emanuel Lubezki Oscar-díjas operatőr olvassa fel a 24 Oscar-kategória jelöltjeit.



A testület azt is közölte, hogy szakítva a hagyományokkal, nem újságírók előtt jelentik be a jelölteket, hanem élőben közvetíti az eseményt az oscars.org és az oscar.com honlapon, a bejelentés egyes részeit pedig a Good Morning America című tévéműsor is sugározza majd.



A közvetítés helyi idő szerint 5 óra 18 perckor, közép-európai idő szerint 14 óra 18 perckor kezdődik.



A 89. Oscar-díjátadó ceremónia házigazdája Jimmy Kimmel lesz, a műsort február 26-án az ABC tévécsatorna közvetíti Észak-Amerikában, és több mint kétszáz televízió veszi át világszerte.