Az Overkill és az Orden Ogan is fellép a 2018-as Rockmaratonon

A szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták, hogy az újabb bejelentéssel már tizenkettőre bővült a regisztrált külföldi zenekarok száma.



Az amerikai Overkill a Motörhead azonos című lemezéről kölcsönözte a nevét. A banda a punk és a heavy metal korai ötvözésével a thrash metal egyik úttörője volt. Csaknem negyvenéves pályafutásuk alatt tizennyolc stúdióalbumot adtak ki; legfrissebb lemezük, az idén februárban megjelent The Grinding Wheel dalai mellett a régi klasszikusokat is elviszik majd a Rockmaratonra.



A norvég black metal egyik kultikus zenekara, a Carpathian Forest legutóbb épp egy évtizede játszott Magyarországon. Idén májusban bejelentették, hogy jövőre érkezik új korongjuk, a LIKSKUE - írták a szervezők.



A német színtér egyik legdinamikusabban fejlődő power metal formációja az Orden Ogan, amely a nyáron jelentkezett új lemezzel. Epikus dalaikban a Blind Guardian vagy a Running Wild, valamint a karcosabb Iced Earth hatása egyaránt érezhető.



A jövő évi Rockmaratonon a magyar együttesek közül fellép mások mellett a Lord, a Leander Kills, a Niburta, a Stubborn, a Hatóságilag Tilos és a Blues Company is - olvasható a közleményben.