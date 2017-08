Az RTL Klub műsorában bukkanhat fel Cicciolina

Kép forrása: Bors / Zsolnai Péter

Villámlátogatásra érkezett Budapestre Staller Ilona, vagy ahogy a világ megismerte, Cicciolina. A Bors úgy tudja, ő lehet a Celeb vagyok, ments ki innen! című show egyik szereplője.Sokak számára is­merős alak bukkant fel hétfőn kora délután a Liszt Ferenc repülőtéren: az egykori pornósztár, Staller Ilona érkezett haza egy menetrendszerű, fapados járattal, a Bors munkatársai itt találkoztak vele.A lap iInformációi szerint az RTL Klub producerei hívták, mert az ősszel képernyőre kerülő, Celeb vagyok, ments ki innen! című valóságshow egyik szereplőjének szemelték ki. Úgy tudják, Ilonának tetszik az ötlet, a felek ma ülnek le a tárgyalóasztalhoz, és valószínűleg meg is állapodnak.

Amikor Cicciolina kilépett a reptéri váróterem ajtaján, megörült munkatársunknak, de amikor a lehetséges szerepléséről kérdeztük, kikerekedett a szeme.Erről nem szeretnék beszélni – közölte mosolyogva, majd azonnal másik mederbe terelte a beszélgetést. – Villámlátogatásra jöttem, van egy-két elintéznivalóm, de szerdán már Rómában leszek. Most született öt kiscicám, és mivel az anyjuknak nincs teje, én szoptatom őket kis cumis üvegből. Összesen már nyolc cicám van – adott ma­gyarázatot arra, miért kell hamar visszasietnie.A közelmúltban Ilona azzal került a címlapokra, hogy Olaszországban jelentős adótartozást halmozott fel. A kortalan szexszimbólum ezt nem cáfolta, sőt azt sem titkolta, mekkora összeget kellene befizetnie.Százezer euróról van szó. Az mennyi is magyar pénzben?Amikor közöltük, hogy csaknem harmincmillió forint, nagyot sóhajtott: – Ez van…Ilonának tehát jól jönne az RTL Klub gázsija, és valószínűleg a magyar nézők sem bánnák, ha megismernék egyik leghíresebb honleányunk igazi arcát. Mint megtudták, Cicciolina jelenleg szingli, és nem is keres férfit maga mellé, de ki tudja, talán épp a dzsungelben találja meg az igazit.