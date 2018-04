Az ügyészség elé került Kevin Spacey zaklatási ügye

A szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spacey elleni vádemelés lehetőségét vizsgálja a Los Angeles megyei ügyészség.



A megyei seriff hivatala április 5-én vonta be az államügyész szórakoztatóiparban elkövetett szexuális bűncselekményekkel foglalkozó munkacsoportját az ügybe, amelyben egy férfi azt állítja, hogy az Oscar-díjas színész szexuális erőszakot követett el rajta 1992 októberében a Kalifornia állambeli West Hollywoodban.



Az államügyész szóvivője, Greg Risling szerdán megerősítette, hogy az ügy jelenleg az ügyészségnél van. A seriff hivatalának speciális osztálya decemberben indított nyomozást, mindössze néhány héttel azután, hogy Anthony Rapp színész elsőként vádolta meg nyilvánosan szexuális visszaéléssel Spaceyt. A nyomozásról nem közöltek további részleteket a hatóságok.



Spacey szóvivője, Laura Johnson nem kommentálta az ügy fejleményeit. A brit sajtó szerint az 58 éves színész ellen Londonban is rendőrségi nyomozás folyik szexuális erőszak miatt.



Az Oscar-díjas színészt tavaly októberben vádolta meg Rapp. Spacey-t azóta kivágták A világ összes pénze című filmből - Ridley Scott kilenc nap alatt forgatta újra a jeleneteket Christopher Plummerrel -, kiírták a Kártyavár című sorozatból és jövőbeli projektjeit is felfüggesztették.



Spacey a botrány kirobbanásakor bocsánatot kért Anthony Rapptől és szóvivője akkor bejelentette, hogy a színésznek kezelésre van szüksége, ezért visszavonul a nyilvánosság elől.