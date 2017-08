Az újrahasznosítás jegyében mutatkoznak be tervezők a Szigeten

Bár az egész Sziget mamár úgy néz ki, mint egy nagy „művészeti tér", szobrokkal, installációkkal különböző funkciókkal rendelkező vagy csak szuperlátványos térelemekkel, a fesztiválon belül van egy, a kreativitásnak és képzőművészetnek dedikált helyszín, az ArtZone, ami az egyik legkedveltebb nappali helyszíneként tér vissza 2017-ben is.



A kreatív program fókuszába a “divat" került az idén, lehetőséget adva még több tehetséges fiatal divattervezőnek, hogy a magyar és nemzetközi közönség közelebbről megismerhesse őket. A tavaly sikeresen bemutatkozott, a cigány kultúrát a legfrissebb trendekkel keverő Romani Design mellett idén egy új felfedezettet, a különlegesen nőies, ámde mégis bohókásan elegáns PISZLI táskákat és készítőjüket Veress Réka tervezőt látják vendégül, akivel a kreatív work-shop keretében bőr ékszereket lehet készíteni a fesztivál ideje alatt. Az ArtZone recycling politikájába illő, a hipster világ egyik legmenőbb új márkája, a fiatal lány tervező trió által készített Müskinn az idei másik kiemelt divat nagykövet a Szigeten.



Meglepő, újrahasznosított anyagokból mindennapi használati tárgyakat készíthetnek majd a látogatók a tervező lányok segítségével. A tavaly nagy sikert aratott, a JHConcept szervezésében létrejövő POP UP sátorban nem csak tervezőknek, hanem a divathoz közeli szakmákban dolgozó tehetségeknek is lehetőséget adnak az idén bemutatkozásra. A többi sátorhoz hasonlóan a Pop UP sátorban is fontos szerepe van az együttműködéseknek és a közös alkotás élményének. A tavalyi évhez hasonlóan idén is hat tervező, művész kap lehetőséget megjelenésre, a sátor tematikáját vezető JH.CONCEPT márka mellett: Miklos Laufer (grafikus), Laszlo Korcsmaros, divatblogger, Bence Csalar, tervező, ALL ON YOU, tervező, Dora Hegedus és Berta Valló illusztrátor.



A szabadság szigetén az ArtZone az a hely, ahol bárki teljesen szabadjára engedheti a fantáziáját s ebben az idén is a divat világán kívül is a legaktuálisabb dizájnerek, kreatív csapatok, művészeti iskolák segítenek. Az idei mégis különleges év az ArtZone történelmében, hiszen a képzőművészeti programot koronázza, hogy tiszteletbeli vendégeként Bukta Imre Munkácsy Mihály-díjas magyar képzőművészt köszöntheti. A művész úr a Mezőszemerei Művész Telep projekt kapcsán együtt fest majd a projekthez kapcsolódó apró ajándék tárgyakat a látogatókkal. “Az ArtZone négy éve arra tesz kísérletet, hogy minél izgalmasabb work-shopok keretében biztosítson tartalmas nappali kikapcsolódást a Sziget lakóknak, ahol az alkotás által visszatalálhatnak a gyermeki boldog lét örömeihez"- mondta el Pálosi Boglárka az ArtZone szervezője.“Ehhez kapcsolódik a Godot Galéria “Boldogság" kulcsszóra kúrált kiállítása a helyszín kiállító termében, a Kapusátorban."



A program összeállításakor előnyben részesültek azok a koncepciók, ahol a re-cycling látásmód érvényesül és ahonnan apró, saját készítésű emlékekkel távozhatnak a látogatók. A legsikeresebb programok évről-évre visszatérnek, így idén is jelen lesz aMedence csoport RE-KONCEPT és Szék-készítő workshopja, ahol molinóból lehet divatos táskákat, illetve a fesztiválon igencsak hasznos napozószékeket készíteni. A KÉK(Kortárs Építészeti Központ) részvételének a szigetlakóknak lehetőségük nyílik hozzájárulni a Sziget közösségi kertjének megépítéséhez, gondozásához, s a Unicorn Factory sátrában idén is unikornissá válhatnak a látogatók valamint boldog tulajdonosai lehetnek egy saját készítésű unikornisnak is. Idén sem maradunk AGORA és Magyar Mozgó Képtár művésztelepek nélkül. Kisképző mellett idén először a „Nagyképző" azaz a Magyar Képzőművészeti Egyetem is megjelenik az ArtZone-ban. Az egyetemi enteriőr által ihletett sátordizájn és az egyetemi képzések által megálmodott workshopok teszik felejthetetlenné a sátorban töltött perceket, és a művészeti iskolák közül nem hiányozhat a MOME sem. A művészeti magazinok közül az Artlocator lesz jelen. A szabad alkotás élményét a felsoroltakon kívül a #Technika, az Artlab, a cARTc és a Deák 17 Galériasátraiban élheti meg a közönség.



Az ArtZone rét és a Kapusátor kiállítás minden nap 11-22 óráig tart nyitva, a workshopok pedig 11-20 óráig várják az érdeklődőket. Minden workshop ingyenes.