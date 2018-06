Az űrbe sugározzák Stephen Hawking szavait

A "béke és a remény üzeneteként" sugározzák az űrbe pénteken Stephen Hawking szavait a világhírű elméleti fizikus hamvainak ünnepélyes elhelyezése után.



Az "asztrofizika popsztárjaként" is emlegetett tudós gondolataihoz Evangelosz Odüsszeasz Papathanassziu, azaz Vangelis, a legismertebb görög zeneszerző, többek között a Tűzszekerek és a Szárnyas fejvadász című filmek zenéjének komponistája készített zenét - írta a BBC News.



A szerzeményt a Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökségnek (ESA) a spanyolországi Cebrerosban lévő állomásáról azt követően, hogy a fizikus hamvait örök nyugalomra helyezik a londoni Westminsteri apátságban tartott hálaadó istentiszteletet keretében.



A szertartáson beszédet mond mások mellett Benedict Cumberbatch angol színész, aki Hawkingot alakította a BBC egy televíziós drámájában, valamint Tim Peake brit űrhajós is. A világhírű fizikus lánya, Lucy szerint az 1A 0620-00 jelű fekete lyuk irányába sugárzott szavak a béke és a remény üzeneteként szolgálnak az "egyetértésről és annak fontosságáról, hogy harmóniában kell együtt élnünk ezen a bolygón".



Vangelis szerzeményét a pénteki szertartás résztvevői CD-n vihetik majd haza magukkal. Az istentiszteleten a család és a barátok mellett a nagyközönség ezer szerencsés tagja is részt vehet, akiket sorsolással választottak ki.



Hawking március 14-én hunyt el cambridge-i otthonában 76 éves korában, gyógyíthatatlan betegségével - amiotrófiás laterálszklerózis - vívott hosszú küzdelmét követően. Hamvait Isaac Newton sírja mellett helyezik nyugalomra. Newtont 1727-ben temették el a Westminsteri apátságban, ott nyugszik a közelében 1882 óta Charles Darwin is