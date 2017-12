Az utolsó Halloween-film visszatér a kezdetekhez

Valószínűleg a jövő ősszel látható Halloween-film lesz az utolsó a sorozat történetében, az alkotók már csak ezért is látványos sikerrel szeretnének búcsúzni.



Danny McBride forgatókönyvíró elárulta, hogy a finálé nem vesz tudomást a korábbi féltucatnyi folytatásról, hanem visszatérnek a kezdetekhez, vagyis John Carpenter 1978-as klasszikusához.



- Az eredeti film a feszültségről szól, nem a kaszabolásról – mondja McBride. – A hősnő, Laurie Strode az utolsó pár percig nem is tudja, hogy ott ólálkodik a közelben az álarcos rém. A feszültség abból fakad, hogy az egész filmben azt várjuk, mikor támad rá az őrült gyilkos, és mi ezt szeretnénk visszahozni. Hiszünk abban, hogy nem a vérontás a lényeg, mert gyorsan meg lehet unni, hanem a rettegésre kell helyezni a hangsúlyt.



A rajongók nagy örömére visszatér Jamie Lee Curtis, aki a Halloweennek köszönhetően Hollywood első sikolykirálynője lett. A filmben már nagymama, akinek a lányát és az unokáját is fenyegeti Michael Myers, tehát tényleg lesz miért rettegni.



(Halloween – hazai bemutató: 2018. október 25.)