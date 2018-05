Azt hitték, a stáblista utáni jelenetet várja a moziban, pedig addigra már halott volt

Képzelje el, elmegy moziba, a Bosszúállók legújabb részét nézi, az ön mellett ülő néző azonban meg sem mozdul. Nem foglalkozik vele, mert betudja annak, hogy csak belemeredt a legújabb kasszasikerbe. Aztán jön a stáblista, még mindig nézi. Továbbra sem foglalkozik vele, ahogyan senki sem, hiszen a legtöbben már a villany felkapcsolása előtt elhagyják a termet.Ez történt az India déli részén fekvő Proddatur városában is: a 43 éves Bosszúállók rajongó, Peddapasupula Baasha a nézőtéren maradt egyedül. Mert meghalt a film alatt, és senki sem vette észre - írja a borsonline.hu Baasha feltehetően szívrohamot kapott a film közben - számolt be róla a Times of India, és miután a vetítés 3D-s volt, a rajta lévő szemüveg miatt tényleg senkinek sem tűnt fel, hogy baj van.A személyzet szólt neki, hogy már a stáblista utáni jeleneteknek is vége van, ideje kimennie a teremből. Ekkor derült ki, hogy a férfi elhunyt.A Marvel legújabb dobbantása egyébként elképesztő sikereknek örvend. A Bosszúállók: Végtelen háború című film már a nyitóhétvégén történelmi csúcsot döntött. Szakértők szerint nagy esély van arra, hogy megdönti a Star Wars: Ébredő erő csúcsát.