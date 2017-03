Azt mondta, ő Tom Cruise, és el is hitték neki - fotó

Egy fiatal férfi azzal sétált be egy thaiföldi étterembe, hogy ő Tom Cruise, és ettől mindenki lázba jött. A tulaj le is fotóztatta magát az állítólagos sztárral, és a képet poszterméretben kirakták az étterem falára.



A falon egyébként más fotók is díszelegnek valódi thai sztárokkal, akik valamikor betévedtek az étterembe. A kamu-Cruise-os posztert aztán valaki lefotózta és felrakta az internetre, a kényszeres kommentelők és trollok nagy örömére.



Az étterem személyzete biztosan elcsodálkozik majd, ha megnézi Tom Cuise újabb filmjeit, mennyire nem hasonlít saját magára. A múmia című horrorban katonát alakít, aki szembekerül az egyiptomi kriptaszökevénnyel. Az American Made című filmben pedig, amely megtörtént eseményeken alapul, olyan pilótát játszik, aki drogot szállít a kolumbiai maffiának, aztán beszervezi a CIA, és immár kétfelé dolgozik.



(The Mummy – hazai bemutató: 2017. június 8.)



(American Made – hazai bemutató: 2017. augusztus 17.)