Bach és egy looper találkozása a Fugato új klipjében

A monoton ismétlődés minimalizmusa egyébként J. S. Bach művészetétől igen távol áll, hiszen ő sokkal jobban szeret vándorolni a hangnemek között, ezért is jelentett kihívást, hogy hogyan teremtsünk folyamatos változást és fejlődést a műben. Az egyik egyszerű válasz, hogy a loopert néha ki kell kapcsolni. A monotónia és a váratlan kalandok a zenében is egymást váltogatva válnak értékessé

Fugato Orchestra

Fotó: Palyi Zsófia

Annak mindig pozitív lesz a végeredménye, ha különböző zenekultúrák találkoznak úgy, hogy tanulni is nyitottak egymástól.A Bach On Loop című számban a Fugato Orchestra arra tett kísérletet, hogy összepárosítsa a barokk zene mesterének motívumait egy modern eszköz, a looper használatával.A felvevő-ismétlőgép lehetőséget teremt arra, hogy a zenész élőben feljátszott, folyton visszatérő frázisokat építsen fel, egyfajta kíséretet teremtve, amelyre aztán szabadon improvizálhat.– meséli Alpár Balázs, a Fugato Orchestra vezetője és zeneszerzője.A forgatás a győri Zichy-palota impozáns termeiben zajlott, a Boros Gábor Dávid által vezetett videós stáb részvételével.A videoklipben a múltból érkezett zenészt Farkas Izsák alakítja, aki az akusztikus hegedű mellett a különféle effektekkel megbolondított elektromos hegedűn is közreműködik. Billentyűs és további elektronikus hangszereken Alpár Balázs muzsikál.A klip sztorijában mindkét zenész megmutat a másiknak elemeket a saját kultúrájából, hogy aztán közösen hozzanak létre egy hibrid stílust.

A Fugato Orchestra a hibrid zene hazai kulcszenekaraként missziójának tekinti, hogy egységgé formálja a sokszínűséget. Az elektronikával, dobbal, basszusgitárral és énekesekkel kiegészített szimfonikus kamaraegyüttes zenéjében ugyanis a különböző műfajok lényegi energiái egyesülnek.Az együttes legközelebb november 12-én a Lóvasútban koncertezik, ahol Hibrid Harmóniák című új koncertprogramjukat mutatják be.