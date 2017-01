Bajban vannak a tévés jósműsorok - nyilvánvaló a megtévesztés az NMHH szerint

A közlemény szerint az NMHH Médiatanácsa átfogó, a tartalomra is kiterjedő vizsgálatot végzett az országos elérésű televíziócsatornákon futó interaktív jósműsorokról. A vizsgálat a TV2 Ezo Tv és Asztro Világ, illetve az RTL Klub Asztro Show című műsorszámaira terjedt ki.



A tapasztalat szerint ez a műsorszám sértheti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt, illetve az Asztro Világ és az Asztro Show esetében nemcsak ezoterikus tanácsadás, hanem interaktív nyereményjáték is zajlik. Ezért a testület a vizsgálati eredményeket továbbítja a Gazdasági Versenyhivatalnak, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának tájékoztatásul és további eljárás céljából.



A médiaigazgatási jogszabályok betartását vizsgáló elemzés szerint a műsorszámok késő esti közzététele nem indokolt, a jósok kommunikációjában nem található a kiskorúak szempontjából ártalmas elem, elenyésző a műsorok nézettsége a kiskorúak körében, így a "kategóriaemelés" nem nyújtana megoldást arra a problémára, hogy a nyilvánvaló megtévesztés ellenére a műfaj bekerült a meghatározó országos kereskedelmi médiaszolgáltatók műsorkínálatába.



Közölték azt is, hogy a médiatanács nem indít eljárást a szilveszter éjjelén, az M1 csatornán elhangzott himnuszt kifogásoló állampolgári bejelentés alapján.



A beadvány szerint az ép hallású emberek számára élvezhetetlen módon, siketnéma jelbeszéddel sugárzott himnusz "a magyar nemzeti közösséghez tartozó emberek" méltóságát sértette. A testület felhívta a figyelmet, hogy a műsorszámban emberi méltóság megsértését célzó üzenet nem volt azonosítható, a feldolgozás módja a szerkesztői szabadság körébe tartozik, és ízlésbeli kérdés.



Ezek alapján pedig hatósági eljárásra nincs mód, hiszen az emberi méltóság korántsem sérült a műsorban - írták.



Az NMHH Médiatanácsa a Magyar Média Mecenatúra program 2016-os Neumann János-pályázatának első fordulójában hat online ismeretterjesztő sorozat elkészítését támogatja 5,96 millió forinttal.



Folytatódik a hagyományos rimóci viseletet bemutató Élő népviseletek című websorozat, amely az ikonstudio.hu oldalon lesz látható, és újabb ötperces videoriportok készülnek a főváros rejtett építészeti és természeti szépségeiről a valasz.hu-n bemutatandó Láthatatlan Budapestben.



Sorozat készül a nyugdíjas kori önmegvalósításról (ÖregHarcos II - index.hu), az interaktív nyomolvasásról (Nyomkereső - filmdzsungel.tv) és a hagyományos szatmári paraszti ételekről (Paraszti ételek - mandiner.hu).



A Hétköznapi hősök című háromrészes sorozat a hivatás, a család és a keresztény identitás témáját járja körül, és a bonumtv.hu-n lesz megtekinthető.



Az idén először - szeptember 18-24. között - megrendezendő komlói Hét Domb Filmfesztivált 1,05 millió forinttal támogatja a Médiatanács. Az új kezdeményezés animációs, dokumentum- és kisjátékfilmes kategóriájának első három-három helyezettjének díját állja.



Mint írták, a Sláger Tv határozatbeli figyelmeztetést kapott a médiatanácstól, mert az Eszem-iszom, dínom-dánom és a Sztárlike című októberi műsoraiban négy alkalommal is megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezést egy étterem és egy biztosító cég jogszerűtlen népszerűsítésével.



A médiatanács felhívta a médiaszolgáltató figyelmét, hogy haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől.



A tanács döntése értelmében a Győr-Moson-Sopron megyei O2 Tv szintén figyelmeztetést kapott, mert jogsértően reklámozott egy éttermet: burkolt kereskedelmi közleményt tett közzé az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó című egyik szeptemberi műsorában.



A vizsgálat kiterjedt a műsorszám elején közzétett termékmegjelenésre figyelmeztető tájékoztatásra is: a szolgáltató ugyan a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályokat nem szegte meg, de feleslegesen használta a felhívást, ezért a testület felhívta a figyelmét a szabályok betartására.



A Kastory Edina média- és hírközlési biztoshoz érkezett állampolgári panasz alapján a médiatanács hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a Veszprém megyei Napló január 17-i számában megjelent, koncentrációs táborral kapcsolatos viccet. A médiatanács vizsgálja annak lehetőségét, hogy felmerül-e a médiaigazgatási szabály megsértése az ügyben.



A médiatanács döntött arról is, hogy Terézváros körzetében tovább sugározhatja napi 24 órás adását a Kontakt Rádió, amelynek médiaszolgáltatója, a Közösségi Rádiózásért Egyesület sikerrel pályázott a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre - áll a közleményben.