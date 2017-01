Bakács Tibor nem rádiózik tovább

Bakácstól tavaly már elköszönt az adó, miután élő adásban sértegette a miniszterelnököt. Ekkor fogott hozzá, hogy elkészítse a Colorádó Cirkusz munkacímű hangjátékot, amit a rádió hűvösen fogadott: dadaista punk játszadozásnak nevezték a művet, amely náluk nem üti meg a szintet - írja a Nők Lapja Café „Huszonöt év után végleg el kell hagynom rádiót, mert újra nem pályázom, ráadásul úgy érzem, hogy a beadottnál jobbat nem is tudok készíteni. Szomorú, hogy annyi energia, idő, és igyekvés ellenére ez a szakasz is befejeződik az életemben" – nyilatkozta Bakács. Viszont még nem adja fel, és szeretné valamilyen formában a hallgatók elé tárni művét.A Megasztár egykori zsűritagja 2011-ben keveredett szalámilopási ügybe, amiért jogerősen elítélték, és egy időre még az országból is elköltözött.