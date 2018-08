Bakancslista nyárutóra Epres Panni ajánlásával

Úgy érzi, még el sem kezdődött a nyár, de a közösségi oldalak már utószezonra szóló hirdetésekkel bombáznak? Azoknak, akik a hűvös irodák csöndjében csak most kaptak észbe, van egy jó hírünk: még semmi sincs veszve! Epres Panni kihagyhatatlan, de könnyen megvalósítható programtippjeivel az elfoglaltak is belekóstolhatnak a hamisítatlan nyári édes életbe!



Csobbanás egy hazai tóban: "Mi óriási Balaton-rajongók vagyunk, ha tehetjük, minden nyáron a parton lógatjuk a lábunkat. Imádunk úszni, jókat enni. A balatoni mártózás akár egy napra is jó választás, de Budapestről Velencei-tó tényleg csak egy ugrásnyira van, ráadásul a kutyánkat sem kell otthon hagynunk."



Kerti grillezés a barátokkal: "Lelkes vendéglátóként minden évben alig várom, hogy beköszöntsön a jó idő, és a szabadban sütögethessünk a családdal és a barátainkkal. Igyekszünk minél több időt együtt tölteni, sütni-főzni, nagyon kedveljük az olasz ízeket, az olasz konyhát."



Futás kora reggel: "Nálunk a kánikula nem lehet kifogás a lustaságra! Persze vízisportok elkötelezettjeiként nem nehéz elviselni a hőséget – gondolhatnánk –, de én például nem szívesen mondanék le a futásról sem. Néhány kilométer korán reggel elképesztően felfrissít és kikapcsol."



Hullócsillag-vadászat: "A legtöbben éjjel-nappal lesütött szemmel sietünk a dolgunkra, pedig izgalmas dolog néha az égre is néznünk! Ha a holdfogyatkozásról a felhős idő miatt le is maradtunk, egy "átlagos" nyárestén is fantasztikus látványban lehet részünk. Vonuljunk ki egy pokróccal a város szélére, és figyeljük az égboltot – hátha még egy kívánságunk is valóra válik."



Szabadtéri mozizás: "Szerintem megismételhetetlen hangulata van a szabadtéri filmvetítéseknek: az olasz kultúra szerelmeseinek kötelezőek a Fellini Kultúrbisztró Aperol moziestjei, ahol szerdánként csíkos napágyakba süppedve, egy pohár Aperol Spritz-cel a kezünkben olasz alkotásokat nézhetünk."