Balássy Betty kiakadt: Lassan bűn lesz a gyerekvállalás?

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/vbprodukcio/posts/1615203785229859

Mint arról decemberben a Bors is beszámolt: Balássy Betti és Varga Feri családjába érkezik a harmadik baba. Az énekesnő eleinte azt hitte, valami betegség támadta meg, ám miután párja orvoshoz vitte, megtudta az örömteli hírt: ismét anya lesz.Úgy tűnik azonban, megvannak a terhesség árnyoldalai is - szúrta ki a Blikk Betty posztját a Facebookon. Ugyanis egyre több fellépést mondanak le a baba miatt."Felháborító, hogy a mai világban azért mondanak le szerződéses fellépéseket mert babát várunk, mondván Én nagy pocakkal ne ugráljak ott a színpadon! Először is Én nem ugrálok a színpadon hanem énekelek! Másodszor mind2 gyerkőcnél az utolsó trimeszterig dolgoztam" - fakadt ki Balássy, aki nem érti, miért fáj az egyes koncertszervezőknek, hogy ő terhespocakkal lép színpadra. "Lassan bűn lesz a gyerekvállalás? Terhesen már nem nő egy nő?" - teszi fel a kérdést.