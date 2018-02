Balázs Klári: mellőlem nem tudták elcsábítani Gyurit

készített interjút az énekesnővel. Arra a kérdésre, hogy a házasságuknak voltak-e mélypontjai, Balázs Klári így felelt:- El kell keserítenem mindenkit, de nem volt ilyen egyetlen egyszer sem. Ezt soha senki nem hiszi el, mert úgy tartják, hogy egy házasságban mindig vannak veszekedések, de mi inkább megbeszélünk mindent.Korda negyven­éves múlt, amikor összejöttek, Klári szerint addigra valószínűleg már kiélte magát, és talán az is szerepet játszhatott a kapcsolatuk létrejöttében, hogy megtalált Kláriban egyszerre mindent, amit a nőkben keresett. Féltékenység soha nem mérgezte a kapcsolatukat.- Mi megbízunk egymásban, és szeretjük egymást. Annak idején körülöttem is bőven legyeskedtek fiúk, és persze egy-két elvetemült rajongólány Gyuri körül is mindig felbukkant. Sőt néha még ma is látunk elképesztően rámenős rajongókat, de ilyenkor mindig csak összenézünk Gyurival, és mosolygunk egyet.Az interjúból kiderül, hogy Klári mennyire tartja magát házias feleségnek.- Elég keveset alszom, mindenről azt gondolom, hogy akkor van jól megcsinálva, ha azt én csinálom meg. Persze, ez nem így van, mert vannak feladatok, amelyeket más is el tudna helyettem végezni. De arra a személyre még vadászom, aki erre alkalmas.Az énekesnő azt is elmondta, hogy nagyon szeret főzni, igyekszik időt szakítani rá. Az éttermekben nem nagyon bízik, szerinte egyszerűbb, ha a kis tiszta konyhájában gyorsan összedob egy főzeléket tükörtojással vagy egy levest.- Mert arról legalább tudom, hogy tiszta és jó anyagokból készült, és nincs benne tartósítószer. Sokkal jobban szeretek itthon enni, mint bárhol máshol.