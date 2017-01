Balázs Pali törleszt!

Különös meglepetéssel indítja az esztendőt a romantikus dalok magyarországi nagykövete, aki úgy döntött, névnapján ezúttal nem fogad el semmilyen ajándékot a rajongóitól, hanem ő ajándékozza meg őket.Az énekes úgy érzi, nagyon sok a törleszteni valója.Vannak előadók, akiket a közönség emelt fel és tart több évtizede a zenei pályán. Balázs Pali 20 éves sikertörténetének is ez az alapja.- Gyermekkori álmaimnak a többszörösét éltem meg a két évtized alatt. Rengeteg olyan koncertet éltem át, amikor a siker túlszárnyalt mindent, és a közönség reakciója, szeretete kivételes elismerést nyújtott. Ilyen volt a RAM Colosseumban megtartott jubileumi szuperkoncertem is, ami pályafutásom egyik legszebb estéje volt. Ennek örömére névnapomon rukkoltam elő életem első hivatalos élő koncert klipjével, amely az ominózus bulin készült, egy vadonatúj dalomra. Két évtizedes adósságomat törlesztem most a rajongóim felé, hiszen régóta érett már egy ilyen felvétel.Az Átölelném a világot című dallal Pali névnapján – január 25. - találkozhattak először a zenebarátok.