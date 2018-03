Balázs Pali tűzbe menne a rajongóiért

Sokan csak hangoztatják, hogy számukra a közönség a legfontosabb, de amikor áldozni kell rájuk, akkor alább hagy a lelkesedés. Nem úgy a romantikus dalok hazai nagyköveténél! Mivel Pali pontosan tudja, hogy közönségének fontos az, hogy kedvencüket bármikor hazavihessék, ezért hajlandó a tendenciákkal is szembe menni.Manapság ugyanis ma már egyáltalán nem divat lemezt, s úgy egyáltalán CD-t sem kiadni. A legtöbb előadó a közösségi oldalakra készít új dalokat, Balázs Pali viszont szinte egyedülálló módon ismét komplett, 12 dalos albumot jelentetett meg, sorrendben a 16.-t, amiről a szakma is egyöntetűen azt mondja: ez lett élete lemeze!Egy előadó életében mindig vannak mérföldkövek, egy 22 éves pályafutás során pedig értelemszerűen több is akad. Mégis, Balázs Pali zenei karrierjében most jött el az egyik legfontosabb pillanat: március 8-án olyan nagylemezzel rukkol elő, amiről már most tudja, ez élete albuma."Mivel a közönségemnek mindig is fontos volt, hogy kézben is fogható legyen a művészetem, ezért nem is volt számomra kérdés, hogy fizikai formában is kiadom az új lemezt.Engem még mindig szeret hazavinni a közönségem a koncertek után, szeret nézegetni, megfogdosni, simogatni, kitenni a legkedvesebb vitrinjébe, ahol folyamatosan láthat és bármikor meg is hallgathatja a megjelent CD lemezeken szereplő dalaimat.Úgy érzem, ezen az új albumon tudtam, lelkileg és művészileg a legjobban kiteljesedni. Benne van a szívem, lelkem a szenvedélyem a környezetemet ért minden hatása a szövegekben a dallamokban. Bátran kijelenthetem, hogy életem eddigi legszínvonalasabb albumát nyújthatom át 2018-ban a közönségemnek."A 12 új szerzeményt felvonultató CD "Lángra gyújtottad a szívemet" címmel március 8-án, a Nemzetközi nőnapon jelent meg."Régi hagyományt követve a hölgyek ünnepén lát napvilágot a lemez. Ami közös ezekben a szerzeményekben, hogy minden dal pozitív, még a lírai szerzeményeket is az életöröm hatja át. Úgy érzem, ezzel a 12 új, ropogós romantikus dallal egyfajta mentőövet is dobok azoknak, akik most épp lent vannak, hiszen ha velem tartanak, garantált a motiváció és az élet-szeretet."