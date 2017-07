Balázsék Balázsék néven folytatják a Reggeli Showt

Mint ismeretes, a korábban Morning Show néven, a Class FM-en futó rádióműsor a Rádió 1-re költözésekor Reggeli Show néven folytatódott, de a Class FM tulajdonosa, Michael McNutt szerint a két név túlságosan is hasonlít egymásra, így beperelte Balázsékat, akiket a bíróság egy ideiglenes végzéssel el is tiltott a névhasználattól - írja azA per folytatódik, nyilatkozta a lapnak Sebestyén Balázs, mert hisznek az igazukban, és nem adják fel, de már unják, hogy erről szólnak a hírek. A hallgatóik szerint nem a név a lényeg, nem azért hallgatják a műsort, ezért határoztak úgy, hogy azon a néven folytatják amin eleve emlegetik őket. Hétfőtől tehát Balázsék néven folytatódik a Reggeli Show. A döntést, írja a Blikk, nem Andy Vajna, a rádió tulajdonosa, hanem Balázs, Rákóczi Ferenc, Vadon János és a kreatív stáb közösen hozta meg.

Remélem, ez nem lesz magas labda a Balázsoknak, hogy bepereljenek - fűzte hozzá Balázs