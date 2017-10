Banán alakú biliárdasztal és társai, avagy több milliós haszontalanságok - fotók

Robot-dinoszaurusz hétmillió, páncél a tengeri malacnak ötmillió, banán alakú biliárdasztal négymillió, a világ legnagyobb teleszkópja közel hétmillió forintba kerül. És igen, van, akinek ezek az eszközök jelentik a boldogságot, még akkor is, ha semmi hasznuk nincsen.



Amerikai álom





Vannak olyan nagyon gazdag emberek, akik úgy érzik, nem élet az élet egy banán alakú biliárdasztal nélkül, de a család kedvenc házi állata sem tudna tovább létezni egy rászabott páncél nélkül. Ezek az eszközök annak ellenére, hogy hasznuk nem sok van, több millió forintba kerülnek, és vannak, akik meg is engedhetik őket maguknak. Pedig – ha jobban belegondolunk – sokkal kifizetődőbb lenne, ha tehetős szülőként inkább a gyermekeink oktatásába fektetnénk a pénzünket.Például egy tanév teljes költsége a legjobb amerikai középiskolákban, kevesebb mint egy banán alakú biliárdasztalé. A tengerentúli bentlakásos középiskolák a legmagasabb színvonalú külföldi oktatást nyújtják, mert itt a diákok internátusokban laknak az iskola campusán, így egész nap tanulmányaikkal és érdeklődési körükkel foglalkozhatnak és nem kell a vendéglátó családok időbeosztásához igazodniuk.

Zuckerberg is itt tanult





A Facebook alapítója, Mark Zuckerberg is egy ilyen intézményben érettségizett, de George W. Bush és John F. Kennedy is itt fejezte be a középiskolai tanulmányait. Egy olyan helyen, ahol az oktatás és a tanulás jóval szabadabb és kreatívabb körülmények között folyik, ahol azt vallják, hogy mindenki tehetséges valamiben, és azt támogatják a tanárok, oktatók minden erejükkel.





Több magyar fiatalnak nyílik évről-évre lehetősége, hogy amerikai iskolába járjon. Az ismert vlogger, Ducsai Ábel, Jaksity Kata, műsorvezető fia szintén egy évet töltött a tengerentúlon és szerzett életre szóló élményeket.– Az fogott meg a legjobban, hogy figyelnek a diákokra, meghallgatják és elfogadják a véleményüket, például egy regény, vers értelmezésénél, akkor is, ha az eltér a tankönyvi értelmezéstől. – mondta el Ábel. – Ezzel ösztönzik az önálló gondolkodást. Az a cél, hogy minden diáknak segítsenek megtalálni, hogy miben jó. Maximálisan bevonják a digitális eszközöket az oktatásba. És nagyon fontos, hogy nincsenek túlterhelve a gyerekek.

Még több információ és érdekesség kiderül a témában a JK Education október 25-ei nyílt napján Budapesten, ahol mintegy 50 amerikai és kanadai középiskola mutatkozik be az érdeklődőknek. A 2018/2019-es tanévben 180 közép-európai diáknak tudnak helyet biztosítani nyugati internátusokban. A Csehországban alapított JK Education szervezet célja, hogy minél több közép-európai diák jusson el amerikai, kanadai és nyugat-európai internátusokba és szerezzen ott olyan tudást és szemléletmódot, amellyel sikeres felnőtté válhat. Mivel a külföldi tanév anyagilag megterhelő a családok számára, a JK Education abban is segít, hogy ösztöndíjhoz jussanak, amellyel csökkenthetők a költségek.