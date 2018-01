Bangó Margit házavatójával indul Emilióék új reality-je

Szenvedély, olaszos temperamentum, családi élet a zárt ajtók mögött, kulisszatitkok a backstage-ből, sokszor viharos viták, nagy kibékülések és rengeteg nevetés. Január 29-én startol a Sláger TV-n a Drága családom, az Emilio Família. A saját gyártású reality-t hétköznap esténként követhetik nyomon a nézők. A zenés reality állandó főszereplője lesz a Kossuth-díjas előadóművész, Bangó Margit is.Az eddigi műsorstruktúrához képest igazi újdonsággal jelentkezik január 29-től a Sláger TV. A csatorna napi reality sorozatában a népszerű zenész família, Emilióék életébe nyerhetünk betekintést. A műsor készítői igazán őszinte, és sokszor hangos vitáktól sem mentes szórakozást ígérnek. Estéről estére követhetjük majd a család magánéletének legapróbb részleteit: a hatalmas közös főzésektől vagy a fellépésektől kezdődően, a backstage-ek kulisszatitkain át, egészen az otthon, zárt ajtók mögött zajló családi sztorikig.A premier epizód rögtön egy nagy durranással indul, Bangó Margit házavatójának lehetünk VIP vendégei. Az énesnő új otthonába most először engedte be a kamerákat.

– El sem tudom mondani, mennyire várom már az első részt, és remélem, ezzel a nézők is így vannak" – kezdte Tina, Bangó Margit unokája. „Ami biztos, hogy a zene központi téma lesz, hiszen erről szól az életünk. Akik követik majd a műsort, beleláthatnak számos kulisszatitokba is, forgatunk backstage-ben, és olyan is lesz, amikor a mamit kísérjük el koncertezni. De lesznek például vidéki utazások és külföldi kalandok is. Igazi olaszos család vagyunk, lehet sokszor hangosak, de a vitákhoz hozzátartoznak a nagy kibékülések is. Ilyenek vagyunk, és ezt őszintén meg is mutatjuk – tette hozzá Tina, aki azt is elmondta, hogy a premier epizód Bangó Margit házavatójával indul, óriási bulival, meglepő ajándékokkal, és sztárfellépőkkel.– Szeretnénk egy kicsit kiragadni a nézőket a hétköznapokból. Nevetésben, izgalmakban, remek zenékben és persze jó kajákban nem lesz hiány – vette át szót Emilio. – Barátok és zenésztársak is felbukkannak majd. Egyészen biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan adások, amelyekkel bizonyos nézőknél kiverjük majd a biztosítékot, de ezt vállaljuk – tette hozzá Emilio, aki szintén nemrégiben költözött be családjával új otthonukba.A műsor főcímdalát Bangó Margit és Emilio közösen éneklik, a felvétel egyes részleteit a műsorban is viszontláthatják a nézők.