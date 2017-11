Barbra Streisand rajongó? Akkor december 8-a fontos nap lesz az életében!

Koncertalbumot jelentet meg Barbra Streisand. Minden idők egyik legsikeresebb amerikai művésznője The Music... The Memories... The Magic! című anyaga december 8-án kerül a boltokba. A lemez az ünnepelt színész-énekes azonos című tavalyi, 13 várost érintő észak-amerikai turnéját örökíti meg - közölte a kiadó Sony Music magyarországi forgalmazója, a Hear Hungary Music az MTI-vel.



A világsztár 2016-os koncertkörútjának utolsó állomásán kisfilm készült, amely betekintést enged az albumon szereplő dalcsokorba. A CD-n szerepelnek slágerek legemlékezetesebb filmzene-albumairól (Funny Girl, Funny Lady, Yentl, A Star Is Born), slágerlista-vezető felvételei közül (No More Tears), emellett ritkaságok és új szerzemények is hallhatók. Felkerült az albumra két duett is, Jamie Foxx-szal és Anthony Newleyval.



Az album a 19 dalt tartalmazó normál változat mellett egy kétlemezes verzióban is elérhető lesz, utóbbin az énekesnő legutóbbi, tavaly megjelent listavezető albuma, az Encore: Movie Partners Sing Broadway felvételének kulisszái mögé is betekintést enged. (Barbra Streisand az egyetlen olyan művész, aki hat egymást követő évtizedben is listavezető lemezt produkált.)



Barbra Streisandot tavalyi, tizenhárom várost érintő turnéján teltházak és lelkes közönség fogadta. A sokoldalú, 75. születésnapját idén ünnepelt művész eddig több mint hatvan albumot jelentetett meg, tíz Grammy-díjat nyert, valamint 52 arany, 31 platina és 13 multiplatina státuszú album fűződik a nevéhez. Színésznőként legalább ilyen sikeres karriert futott be, kétszer kapott Oscar-díjat, ötször Emmy-díjat, 12 alkalommal Golden Globe-ot, de rendezett is, volt producer, forgatókönyvíró, fényképész, író és aktivista. A The Streisand Foundation elnevezésű alapítványa több millió dollárt adományozott különböző jótékony célokra, kutatásokra.