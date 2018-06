Bárdosi Sándor rosszul lett Besenyei Péter manővereitől

Hétfőn Besenyei Péter volt a 103.9 Sláger FM vendége, aki a közelgő Air Race versenyről valamint eddigi karrierjéről mesélt a Sláger Reggel műsorvezetőinek, azaz Pordán Petrának, Abaházi Csabának, Növényi Norbertnek és Bárdosi Sándornak. Közülük az utóbbi felvetette, szerinte jó érzéke van a repülők vezetéséhez és úgy gondolja a manőverek, de akár még egy kisgép földre segítése se fogna ki rajta. Szavait hallva Besenyei Péter, aki igazi pilótalegendának számít úgy gondolta szaván fogja az egykori birkózót.- Sanyi annyit mondogatta, hogy szerinte rajta nem fogna ki a repülés, hogy kellően felpiszkált. Ennek csak úgy járhatunk utána, ha eljön velem egy körre repülni - mondta a pilóta, akinek felajánlására még nagyon bátran mondott igent Bárdosi. A repülés meg is történt, melyet mindvégig élőben közvetített Bárdosi, a mosoly pedig fokozatosan olvadt le az arcáról. A felemelkedéskor még azt hitte, könnyen átvészeli mindezt, ám az első manőver után egyre félszegebbé vált a hangja és gyakran csak jajgatást és felhördülést lehetett tőle hallani.Egészen addig, amíg be nem vallotta, kezd rosszul lenni.- Azért most már kezdem érezni, hogy a reggel elfogyasztott szendvics feljebb jött. Levert a víz is, de baromira élvezem, nagyon király - mondta a Sláger Reggel műsorvezetője repülés közben.Besenyei Péter a hajmeresztő manővereket követően arra is biztosított lehetőséget Bárdosinak, hogy átvegye a gép irányítását.- Nem tudom mi lett volna, ha Péter nincs ott. Még oldalra se mertem nézni, annyira izgultam, mikor a botkormány irányítását rám bízta - mondta Bárdosi, aki földet érésekor igencsak küzdött az elemekkel.- Sándor hősiesen helyt állt, de ismét megerősítést nyert: a repülést nem az bírja jól, akinek kiváló a fizikuma, ez nem csak attól függ. Ezt meg kell szokni, a testre ható erőket, a légzéstechnikát. Ez egy tanulási folyamat - mondta a pilóta, akinek szavait csak megerősíteni tudta Bárdosi.- Fantasztikus élmény volt és nagyon hálás vagyok Besenyei Péternek, hogy mindezt lehetővé tette. Még mindig sápadt vagyok, felkavarodott a gyomrom, leizzadtam és azt hiszem időbe telik még, mire ezt kiheverem és jól leszek - mondta Bárdosi a repülést követően.