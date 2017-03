Bárki sellővé változhat 2 nap alatt - Sok-sok fotó

Aki ellátogat a floridai Weeki Wachee Springs State Parkba biztosan nem fog unatkozni.A parkban évtizedek óta lehet látni a sellők víz alatti életét. A látogatók azt is megfigyelhetik akár, hogyan esznek, isznak a víz alatt a sellők.De nem csak megfigyelni lehet őket, hanem akár teljesen át is lehet alakulni sellővé.Miért csak néznék, ha merülhetnek is.- gondolták a park üzemeltetői és megszervezték A Sirens of the Deep Mermaid Camp sellőtanfolyamokat.A sellőtábor nem kevés, 450 dollárba kerül, amiért a 2 napos hétvégi táborban, csillogó farokuszonyban próbálhatják ki magukat sellőként a 4,5 méter mély medencében, akik regisztrálnak.A táborban be lehet lesni a színfalak mögé, láthatják, hogy hogyan áll össze a show. Belekóstolhatnak, hogy milyen napi feladataik vannak a sellőknek.A két napos tábor végén pedig nyilvánosan mutathatják meg magukat sellőként, amihez 2 belépőt is ajándékoz a park, hogy a családjuk is élvezhesse a szórakozást.Biztosan jó móka!