Básti Julit sokkolja az idő múlása

kép: BorsOnline

Az ötven sokkal rosszabb volt. Ha ötvenéves egy nő, az rettenetes, de persze aztán ha hatvanéves, az még rettenetesebb, csak már átestem a sokkon. Az ember minél többször esik át ilyen sokkon, annál könnyebb. Most már tényleg nagyon szűk az idő. De ha még sok van hátra, akkor is nagyon kevés ahhoz képest, hogy mennyire érdekel, mi lesz.

Sokáig szeretném még nézni a gyerekeimet, és hogy legyen unokám. Mi lesz velük, hogy élnek majd felnőtt emberként? Hogyan teljesül be a sok vágy, ami még tombol bennük?

kép: BorsOnline

Amikor az anyám meghalt, borzalmas fájdalom volt, szörnyű sokk és nagyon váratlanul ment el. Másnap kabarét kellett játszanom. Végig az ő hangját hallottam, de akkor is azt gondoltam, hogy ezt most félre kell tenni, mert közben ott ülnek ezek az emberek, nekik ehhez semmi közük.

A világtörténelem legnagyobb szerepeit már eljátszotta, egészen fiatalon kapott Kossuth-díjat, több darabban is játszik, újakat próbál, három fiút nevelt fel. Básti Juli hatvanéves lett, igazán sikeres életpályát tudhat maga mögött, és egész életében csak egyetlen dolgot bán, mégpedig pont a korát. - írja a BorsOnline Nem zavarják a ráncok, azt viszont sajnálja, hogy több van már mögötte, mint előtte. Nem gondol rá tragédiaként, de örömmel sem tölti el az, hogy betöltötte a hatodik ikszet. A színésznő Barabás Éva Portré című műsorában árulta el, volt ennél is nehezebb.– mondta a színésznő.– folytatta Básti, aki azt is elárulta, hisz abban, hogy ha valaki sokat használja a fejét, például sok szöveget tanul, mint ő színésznőként, akkor azt később éri el a végzet. A kor előrehaladtával egyre jobban izgul a színpadon. És hiába gyerekszülés, gyereknevelés, gyász, mindig az járt a fejében: az előadásnak jól kell mennie.