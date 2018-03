Bátran nevezheti büdösnek saját városát egy amerikai férfi

A testület kártérítést is megítélt a férfinak.



Az ügy arra vezethető vissza, hogy Sibley városának vezetése perrel fenyegette meg Josh Harmst, mert egy honlapon azt írta, hogy a városnak avas kutyaeledelszaga van. A településre települt ugyanis 2013-ban egy olyan cég, amely sertésvérből állít elő fehérjében gazdag állateledel-kiegészítőt. Harms 2015-ben indított tiltakozó weblapot a gyár szaga miatt, mire a város jogásza levélben szólította fel, hogy hagyjon fel a tiltakozással, mert ezzel árt a helyi közösségnek, és perrel fenyegette meg.



A szövetségi bíróság viszont csütörtökön úgy döntött, hogy a város ezt nem teheti meg, a bűz miatti panaszkodást védi a szólásszabadság joga. Sibley vezetését végleg eltiltották a perrel fenyegetőzéstől, emellett több mint 26 ezer dollár (mintegy 6,6 millió forint) perköltséget és kártérítést kell fizetniük. Emellett a városnak írásban bocsánatot kell kérnie a férfitől, a városházán dolgozókat pedig tanfolyamra kell küldeni a szólásszabadság témakörében.



"Érthető, ha valaki nem ért egyet valamivel, amit írtam, de perrel fenyegetni a szerzőt a kormány képviseletében, az cenzúra. Sérti az alkotmány első módosítását és a szólásszabadságot" - hangsúlyozta a 28 éves Harms.



Josh Harms jelenlegi weblapjának címe, hogy "Should you move to Sibley, Iowa?" (Érdemes az iowai Sibleybe költöznie?), de tudatta, hogy már megvette a sibleystinks.com (sibleybűzlik.com) webcímet, de még nem döntötte el, hogy élesíti-e azon a címen az oldalt.



Sibley csaknem 400 kilométerre fekszik Des Moines-tól, Iowa fővárosától, és körülbelül 2600-an lakják.