Beatles-rajongó? Különleges relikviához juthat, ha van felesleges 54 milliója

Elárverezik novemberben John Lennon példányát a Yesterday and Today című Beatles-albumból.



Az 1966-ban készült lemezt eredetileg csak az Egyesült Államokban és Kanadában adták ki, a hetvenes években jelent meg Japánban. Nagy-Britanniában azonban csak 2014-ben hozták ki CD-n.



Lennon példányát a Heritage Auctions bocsátja árverésre november 11-én Dallasban.



A zenész a hetvenes években cserélte el egy gyűjtővel a lemezt, amelynek üres hátsó borítójára fekete tintával rajzolt. A képen egy férfi áll az ásójával és a kutyájával a naplementében. A lemezborítón, amely New York-i lakása falán függött, Lennon, Paul McCartney és Ringo Starr aláírása is látható. A borítón eredetileg a négy fehérbe öltözött Beatles-tag körül húsdarabok és babák is voltak a képen, de a bírálatok miatt végül új fotó készült az albumhoz.



Az előzetes becslések szerint a lemez akár 200 ezer dollárért (54 millió forintért) is elkelhet.