Bébimókust talált az ágya közepén: felnevelte a férfi - Fotók

Christina és Michael önként fogadták be a mókust, mikor az elvesztette fészkét egy new yorki építkezés miatt. Egy kicsivel később kiderült, hogy a rágcsáló éppen áldott állapotban van. Mikor egyik nap Michael hazaért a munkából, fura kupacot pillantott meg az ágya közepén. - írja a Femina A botokból, dióból és száraz fenyőágakból összehordott kupac valójában egy fészek volt, melynek közepén számos újszülött mókust talált. A befogadott rágcsáló viszont tovább állt, így a kis mókusok közül sajnos csak egyet tudott megmenteni a pár. A megmaradt kisállat a Tumbelina nevet kapta, aki azóta is velük cseperedik, és saját Instagram oldalt is kapott.A képeket EZEN az oldalon nézhetik meg, jó szórakozást!