Bécsben költözött össze párjával A Konyhafőnök sztárja

Nemcsak országos ismertséget, hanem szerelmét is az RTL Klub A Konyhafőnök című műsorának köszönheti Meczker Tamás. A fiatal szakács ugyanis a csatorna székházában talált rá a párjára, akitől az sem tudta elválasztani, hogy kapcsolatuk elején Tamás 1400 kilométerre, Né­metországban élt. Az aggódás hozta össze őket: amikor a séf 2016-ban, kiszáradása és súlyos vírusos állapota miatt kénytelen volt feladni a versenyt, Berta örömmel viselte gondját.– Rettenetesen aggódott. Sokszor felhívott, hogy jobban vagyok-e. Kezdődő sze­relem volt a mi­énk, amikor én már majdnem egy éve Németországban éltem, de Berta a fél­éves távkapcsolat ellenére is megvárt. Megoldásként végül Ausztriában vállaltam munkát, hogy többet találkozhassunk. Végül azt is megtette, hogy Bécsben hozzám költözött, pedig nem is beszél németül, és az országot sem állt szándékában elhagyni soha – mesélte a Borsnak Tamás, hozzátéve: Berta volt az is, aki ösztönözte, hogy ismét induljon a versenyen. És jól tette, mert a szakács ezúttal a harmadik helyen végzett.A sok törődést és odafigyelést, amit Tomi Bertától kap, általában finom ételekkel hálálja meg, otthon is ő főz, és jelenleg ő is tartja el kettejüket. Berta pedagógus végzettségű, és bár már tanulja a német nyelvet, egyelőre csak gyerekfelvigyázó munkát talált. Ám ez még kapóra is jöhet, a szakács ugyanis három kislányra vágyik szerelmétôl.– Előbb azért mindketten szeretnénk megteremteni az anyagi biztonságunkat, de akár annak is örülnék, ha már most lenne babánk – mondta határozottan Tomi.